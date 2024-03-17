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У Придністров’ї вибухнув вертоліт: там звинувачують у цьому дрон з Одеси (відео, фото)

У Придністров’ї вибухнув вертоліт: там звинувачують у цьому дрон з Одеси (відео, фото)

В інтернеті з’явилося відео, на якому видно, як вибухає гелікоптер, що стоїть у військовій частині на території невизнаного Придністров’я. Місцеві та російські пропагандисти звинувачують у тому, що сталося, Україну.

За повідомленнями в російських та придністровських телеграм -каналах, причиною вибуху вертольота став удар українського дрону. Який нібито прилетів з території Одеської області.

Деякі пропагандисти йдуть ще далі у своїх заявах, мовляв дрон прилетів із самої Одеси, і був запущений на Клеверному мості.

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Повідомлення придністровських пропагадистів про напад на них з Клеверного мосту.

Що стосується відео, на ньому видно, що на землі стоїть вертоліт, імовірно, Мі-8. Машина стара, вся у плямах іржі. У кабіні відсутня частина скла. Це дозволяє припустити, що літальний апарат вже давно не експлуатується.

Несподівано вертоліт вибухає і починає горіти. У ролику окремо виділено фрагмент із уповільненою зйомкою крупним планом, де якийсь предмет на великій швидкості врізається у вертоліт, після чого слідує вибух. На ньому ж чіткіше можна розгледіти, що ще до вибуху в кабіні немає кількох стекол.

До відео, у повідомленнях пропагандистів, додаються фотографії повністю вигорілого вертольота.

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У Придністров’ї те, що сталося, назвали диверсією, мета якої залякати населення і зірвати вибори путіна в Придністров’ї. При цьому придністровські пропагандисти похвалилися, що явка на виборах висока та на пунктах голосування кілометрові черги з бажаючих бачити на посаді російського путіна саме путіна.

Українська сторона те що сталося поки що не коментувала.

Придністівці люблять лякати “ескалацією” ситуації, після чого самі її і ескалують. Зовсім нещодавно ось просили у путіна захисту від молдовських мит. Тільки путін чомусь вдав, що він не чує.

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