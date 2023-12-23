Ворог знову атакував дронами Одеську область: постраждала школа (фото)

Американський професор і його колеги зібрали кошти для захисту неба над Україною Відомий американський історик, професор Єльського університету, амбасадор фандрейзингової платформи United24 Тімоті Снайдер разом із чотирма професорами провідних вишів світу зібрав 950 тисяч доларів на систему виявлення повітряних цілей «Безпечне небо» для Одеської, Херсонської, Миколаївської та Сумської областей України. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Святки та ворожіння в українській культурі: заміж виходили, як Рябчик сказав Святки — це чарівна пора, сповнена таїнства обрядів, чаклунства і веселощів. Вона наступає у Різдвяний Святвечір і триває до Хрещення Господнього. Вважається, що саме в цей період слабшає межа між земним та потойбічним світом, і люди мають можливість зазирнути у майбутнє. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ