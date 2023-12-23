Ворог знову атакував дронами Одеську область: постраждала школа (фото)

Увечері п’ятниці, 22 грудня 2023 року, збройні сили росії вкотре атакували Одеську область ударними дронами-камікадзе. Постраждав один із навчальних закладів.
За повідомленням Сил оборони Півдня України, всі 7 ворожих цілей було знищено силами протиповітряної оборони.
Проте внаслідок вибуху після падіння збитого дрона ударною хвилею було пошкоджено скління одного з навчальних закладів Одеського району.
Загиблих та постраждалих немає.
При цьому в Одеській обласній прокуратурі уточнили: внаслідок вечірньої атаки постраждала будівля школи в Одеському районі.
Правоохоронці зафіксували наслідки чергового злочину росіян та розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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