Новости Одессы и Одесской области

Враг вновь атаковал дронами Одесскую область: пострадала школа (фото)

Враг вновь атаковал дронами Одесскую область: пострадала школа (фото)

Вечером пятницы, 22 декабря 2023 года, вооруженные силы россии в очередной раз атаковали Одесскую область ударными дронами-камикадзе. Пострадало одно из учебных заведений.

По сообщению Сил обороны Юга Украины, все 7 враждебных целей были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Однако в результате взрыва после падения сбитого дрона ударной волной было повреждено остекление одного из учебных заведений Одесского района.

Погибших и пострадавших нет.

Над Одесской областью сбили дрон

При этом в Одесской областной прокуратуре уточнили: в результате вечерней атаки пострадало здание школы в Одесском районе.

Атака дронами Одесской области: пострадала школа

Правоохранители зафиксировали последствия очередного преступления россиян и начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Взрывной волной выбило стекла в школа в Одесском районе

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