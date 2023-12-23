Враг вновь атаковал дронами Одесскую область: пострадала школа (фото)

Вечером пятницы, 22 декабря 2023 года, вооруженные силы россии в очередной раз атаковали Одесскую область ударными дронами-камикадзе. Пострадало одно из учебных заведений.
По сообщению Сил обороны Юга Украины, все 7 враждебных целей были уничтожены силами противовоздушной обороны.
Однако в результате взрыва после падения сбитого дрона ударной волной было повреждено остекление одного из учебных заведений Одесского района.
Погибших и пострадавших нет.
При этом в Одесской областной прокуратуре уточнили: в результате вечерней атаки пострадало здание школы в Одесском районе.
Правоохранители зафиксировали последствия очередного преступления россиян и начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
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