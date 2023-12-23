Враг вновь атаковал дронами Одесскую область: пострадала школа (фото)

Американский профессор и его коллеги собрали средства для защиты неба над Украиной Известный американский историк, профессор Йельского университета, амбассадор фандрейзинговой платформы United24 Тимоти Снайдер вместе с четырьмя профессорами ведущих вузов мира собрал 950 тысяч долларов на систему обнаружения воздушных целей «Безопасное небо» для Одесской, Херсонской, Николаевской и Сумской областей Украины. ПОДРОБНЕЕ

Святки и гадания в украинской культуре: замуж выходили, как Рябчик сказал Святки — это волшебная пора, полная таинства обрядов, колдовства и веселья. Она наступает в Рождественский Сочельник и продолжается до Крещения Господня. Считается, что именно в этот период ослабевает граница между земным и потусторонним миром, и люди имеют возможность заглянуть в будущее. ПОДРОБНЕЕ

Война, день 668: бои за Авдеевку и достойный отпор врагу на Херсонском направлении Сегодня, в субботу, 23 декабря 2023 года, начались шестьсот шестьдесят восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, информирует Генштаб ВСУ. ПОДРОБНЕЕ

Одесса перед Рождеством: от калачей до пряничных елок (фоторепортаж) Одесса перед Рождеством, которое официально теперь мы отмечаем 25 декабря… Магазины, пекарни, рынки в эти предрождественские дни привлекают ароматом калачей, праздничных кексов, штолленов, пандоро и даже пряничных елок. ПОДРОБНЕЕ