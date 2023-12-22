Нічна атака безпілотників: є потрапляння на Одещині та у житлові будинки Києва, постраждали люди

Як повідомили в Командуванні повітряних сил ЗСУ, Сили оборони в ніч проти 22 грудня в небі над Україною знищили 24 з 28 запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed.

Ворог запускав дрони з районів Курськ, Приморсько-Охтарськ – РФ, Чауда – Крим. 24 “шахеди” були збиті в межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.

До відображення повітряного нападу, як зазначено, було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Атака на Південь

Сили оборони півдня повідомляють, що в ніч проти 22 грудня підрозділами протиповітряної оборони знищено 17 “шахедів”, випущених із тимчасово окупованого Криму:

10 дронів знищено в Миколаївській області,

4 – на Херсонщині,

3 – в Одеській області.

На жаль, не обійшлося без влучень: у Миколаївській області на одному з інфраструктурних об’єктів спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано.

Люди не постраждали.

На Одещині ворог знову намагався потрапити припортовою інфраструктурою, але сили протиповітряної оборони спрацювали ефективно. Уламками збитого безпілотника пошкоджено зерносховище, сталося загоряння, яке швидко приборкали співробітники підприємства. Обійшлося без постраждалих.

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Атака на Київ

Цієї ночі був третій повітряний удар дронами по столиці за останні шість днів. Ворожі безпілотники намагалися вразити інфраструктуру міста та житлових будинків.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Внаслідок атаки зафіксовано часткові руйнування двох житлових будинків — багатоповерхівки у Солом’янському районі та приватного недобудованого будинку у Дарницькому районі.

У Солом’янському районі в багатоповерхівці частково зруйновано стіни, що несуть, між 24, 25 і 26 поверхами. Виникла пожежа в одній із оперативно ліквідованих квартир. Постраждали двоє людей, одного жителя госпіталізували, а другого медичну допомогу надали на місці.

А в Дарницькому районі через падіння уламків БПЛА спалахнув недобудований будинок. Постраждалих немає.