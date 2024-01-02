Ворог готується атакувати “калібрами”: у морі надвечір побільшало ворожих кораблів

Про це повідомила в ефірі телемарафону начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Серед восьми кораблів, які знаходяться в Чорному морі на чергуванні, три з них є носіями ракет “Калібр”.

Сьогодні вранці ворог уже обстріляв Україну “калібрами”, випустивши три ракети з акваторії Чорного моря. Усі три цілі були знищені. Також Гуменюк нагадала, що “калібри” – це високоточна зброя, яка б’є в конкретні цілі.

Оскільки до сьогодні ворог давно не застосовував “калібри”, то на думку начальниці пресцентру, ворог очікує певного моменту для здійснення своїх підступних планів.

Також Наталія Гуменюк додала, що пуски з підводного човна виявити складніше. Можливо тому й була проведена заміна корабельного угрупування росіян.

Адже ракети, випущені з підводного човна, йдуть дуже низько, їх виявляють вже за кілька хвилин до удару, –

повідомила очільниця пресцентру.

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