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Враг готовится атаковать «калибрами»: в море к вечеру стало больше вражеских кораблей

Враг готовится атаковать «калибрами»: в море к вечеру стало больше вражеских кораблей

Замена кораблей в Черном море и увеличение их количества сегодня вечером, 2 января, может свидетельствовать, что враг готовится к атаке «калибрами».

Об этом сообщила в эфире телемарафона начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Среди восьми кораблей, которые находятся в Черном море на дежурстве, три из них являются носителями ракет «Калибр».

Сегодня утром враг уже обстрелял Украину «калибрами», выпустив три ракеты из акватории Черного моря. Все три цели были уничтожены. Также Гуменюк напомнила, что «калибры» — высокоточное оружие, которое бьет в конкретные цели.

Поскольку до сих пор враг давно не применял «калибры», то, по мнению начальницы пресс-центра, враг ожидает определенного момента для осуществления своих коварных планов.

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Также Наталья Гуменюк добавила, что пуски с подлодки обнаружить сложнее. Возможно, поэтому и была произведена замена корабельной группировки россиян.

Ведь ракеты, выпущенные с подлодки, идут очень низко, их обнаруживают уже за несколько минут до удара, —

сообщила начальница пресс-центра.

Фото иллюстративное

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