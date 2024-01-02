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Били “кинжалами” та “калібрами”: як в Україні відбили повітряну атаку 2 січня

Били “кинжалами” та “калібрами”: як в Україні відбили повітряну атаку 2 січня

Вранці 2 січня 2024 року відбулася нова масована ракетна атака по Україні. Терористичні війська випустили Україною 99 ракет різних типів: фактично вся міць удару припала на два міста – Київ та Харків.

Про це у Телеграм повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Валерій Залужний зазначив, що в ніч проти 2 січня ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому – 29 грудня 2023 року.

Масована ракетна атака по Україні 2 січня: як зустрічає її Одеса (оновлено)

Атаковані цивільна та критична інфраструктура, промислові та військові об’єкти. Основний напрямок удару – столиця України.

У першій хвилі атакували «шахедами» з південно-східного напрямку, з подальшим рухом різними регіонами України.

Усі 35 ударних БПЛА “Shahed-136/131” були знищені протиповітряною обороною, про що повідомлялося раніше.

Вранці ворог застосував стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько 6.00 і запустили щонайменше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

З 07.30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинжал» із винищувачів МіГ-31К.

Також противник атакував з моря трьома крилатими ракетами «Калібр», а з півночі – 12 ракетами, що летіли балістичною траєкторією типу Іскандер-М/С-300/С-400.

З літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

За попередніми результатами, росіяни застосували 99 засобів повітряного нападу – ракет різних типів.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі:

  • 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинжал»;
  • 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 3 із 3 крилатих ракет «Калібр».

Що ще відомо про атаку 2 січня

Число постраждалих внаслідок ракетного обстрілу в Солом’янському районі Києва зросло до 33 осіб, 32 з них госпіталізовані, повідомляє мер столиці Віталій Кличко. Внаслідок ворожої ракетної атаки постраждали будівлі у Подільському, Святошинському, Печерському, Оболонському, Деснянському районах столиці. Скрізь на місцях працюють екстрені служби.

Наслідки ракетного обстрілу центру Харкова: згідно з оновленою інформацією відомо, що загинула жінка, поранено 45 людей, у тому числі п’ятьох дітей. У медустановах Харкова перебувають 38 осіб, у тому числі: 4 дітей у легкому стані; 3 особи перебувають у важкому стані, з них одна жінка похилого віку у вкрай важкому стані – перебуває в комі, повідомив голова ОВА Олег Синегубов. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарські будівлі, магазини, кафе, аптеки, автомобілі.

2 січня під час атаки на Україну російська ракета впала на село Петропавлівка у Воронезькій області. Окупанти заявили про “позаштатне сходження авіаційного боєприпасу”. Руйнування зафіксовано у семи будинках Петропавлівки. Мешканців кількох вулиць перевозять до пунктів тимчасового розміщення.

У вівторок, 2 січня, Польща підняла в небо дві пари винищувачів F-16 через масовану ракетну атаку країни-агресора Росії по Україні.

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