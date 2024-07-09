Ворог атакує Одесу ракетами: у небі наша авіація, чути вибухи

Звук вибуху в Одесі було чути і до початку тривоги – тоді моніторингові телеграм-канали повідомляли про збиття ворожого дрона-розвідника в районі Чорноморська.

Сигнал тривоги пролунав о 15.29. Повідомлялося про загрозу балістики з території тимчасово окупованого Криму.

«Особливу увагу портовій зоні в Чорноморську», – попередив відомий Телеграм-канал «Миколаївський Ванек», який пов’язують із Миколаївською ОВА.

Пізніше багатьох налякало потужне ревіння в небі над Одесою, але, як стало відомо, це була наша авіація, і хвилюватися не слід, особливо тим, хто одразу ж подався до укриття.

Але незабаром на Одещині почули звук вибуху. Чи це був черговий «прихід», чи мета успішно збили, поки не відомо.

Наразі повідомляється, що розвіддрон літає в районі Затоки. І після нетривалого від бою одесити знову почули сирену. Так покидати укриття зараз рано.

Телеграм-канали пишуть про черговий вихід балістики із Криму. А дрон-розвідник продовжує фігурувати вздовж одеського узбережжя.

«Одеське життя» продовжує стежити за розвитком подій і з появою нової інформації одразу повідомить про це своїх читачів.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, росіяни підло і підступно атакували Україну більш ніж 40 ракетами різних типів. Удари припали на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов’янськ, Краматорськ. Зруйновано житлові будинки, інфраструктуру та дитячу лікарню, є загиблі та поранені, у тому числі діти.

За уточненою сьогодні інформацією правоохоронців, внаслідок терористичної атаки протягом доби загинули 42 особи, серед яких четверо малолітніх дітей.

Однією з цілей російської армії став дитячий медичний заклад «Охматдит» у Києві, де проходили лікування діти з усієї України. Внаслідок атаки російських військових загинули двоє дорослих: лікар та відвідувач медустанови. Ще 30 травмовано, із них 10 дітей.

Наразі аварійно-рятувальні роботи на території «Охматдиту» завершені.

На фото: слід від збитого сьогодні розвіддрону в небі над Одесою