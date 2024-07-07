Під Одесою окупанти вдарили «Іскандерами» по макетам військової техніки (відео)

Про це повідомив напередодні командувач Повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Звісно, і ми, і ворог маємо втрати техніки і людей. Але жодна із сторін не говорить про це публічно. Зрозуміло чому!

Як виняток, аби пояснити суспільству, що не все так однозначно, демонструю два свіжих ворожих удари «Іскандерами-М», знятих з російських розвідувальних БпЛА.

Аеродром Долгінцеве (Кривий РіГ – 3.07) та район «Южноє» (Одещина – 6.07) – особовим складом Повітряних Сил успішно проведено заходи з пасивної оборони!

Дякую усім, хто допомагає із якісними макетами літаків та ЗРК»,

– написав Олещук.

При цьому він додав, що таким чином у ворога стало менше «Іскандерів», «а макети ще підвезуть».

Нагадаємо, вранці суботи, 6 липня, ворог вкотре атакував балістикою Одеську область. Повідомлялося про «приліт» у районі Южного. Вибухи чули й у Одесі.

При цьому ворожі пропагандисти весь день радісно трубили, що то була система «Патріот».