Під Одесою окупанти вдарили «Іскандерами» по макетам військової техніки (відео)

Під час ракетної атаки Одеської області у суботу, 6 липня 2024 року, російські окупанти знищили біля міста Южного макети української системи ППО, не пошкодувавши на це дві балістичні ракети «Іскандер-М». Аналогічного удару було завдано 3 липня по летовищу Долгінцево у Кривому Розі, де також розташовувалися не військові літаки, а макети.
Про це повідомив напередодні командувач Повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук.
«Звісно, і ми, і ворог маємо втрати техніки і людей. Але жодна із сторін не говорить про це публічно. Зрозуміло чому!
Як виняток, аби пояснити суспільству, що не все так однозначно, демонструю два свіжих ворожих удари «Іскандерами-М», знятих з російських розвідувальних БпЛА.
Аеродром Долгінцеве (Кривий РіГ – 3.07) та район «Южноє» (Одещина – 6.07) – особовим складом Повітряних Сил успішно проведено заходи з пасивної оборони!
Дякую усім, хто допомагає із якісними макетами літаків та ЗРК»,
– написав Олещук.
При цьому він додав, що таким чином у ворога стало менше «Іскандерів», «а макети ще підвезуть».
Нагадаємо, вранці суботи, 6 липня, ворог вкотре атакував балістикою Одеську область. Повідомлялося про «приліт» у районі Южного. Вибухи чули й у Одесі.
При цьому ворожі пропагандисти весь день радісно трубили, що то була система «Патріот».