Одеська область готова прийняти дітей із зруйнованого росіянами “Охматдиту”

Про це повідомив керівник Одеської облдержадміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

“Страшний день для всієї країни: Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Слов’янськ, Краматорськ. Житлові будинки, підприємства, дитяча лікарня…десятки загиблих і поранених.

Неможливо дивитися без сліз на кадри з “Охматдиту”, куди влучила одна з ракет терористів. Найбільша дитяча лікарня в країні, де щодня рятують десятки маленьких життів – сьогодні в крові та руїнах. Одеська область готова прийняти в обласні та міські медичні установи дітей з “Охматдиту”, – написав Кіпер у своєму телеграм-каналі.

За його словами, зараз готові щонайменше 200 ліжко-місць. Але за потреби візьмуть стільки, скільки потрібно – усім необхідним медзаклади забезпечені.

Як “русскій мір” прийшов в “Охматдит”

Росія вранці в понеділок завдала масованого ракетного удару по Києву та інших містах України. За попередніми даними влади, у столиці країни могли загинути 10 людей, стільки ж – у Кривому Розі. У Києві серйозних пошкоджень зазнала найбільша в країні дитяча лікарня “Охматдит”.

Унаслідок удару постраждав корпус “Охматдиту”, де перебували діти на діалізі, заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. На опублікованих відео і фото в розборі завалів беруть участь жителі Києва, а діти з онкологічними захворюваннями після хіміотерапії сидять під крапельницями просто на вулиці.

У лікарні “Охматдит” загинули двоє людей, обидва – дорослі, зокрема, один лікар, – повідомляє мер Кличко. Поранено – 16 осіб, семеро з них – діти.

За словами завідувача відділення трансплантації кісткового мозку Олександра Лисиці, пошкоджено майже всі корпуси лікарні, зокрема новий. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко додав, що, зокрема, пошкоджено корпус, де перебували діти на діалізі.

За попередніми даними слідчих СБУ, для вогневого ураження дитячої лікарні окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.

“На місці трагедії вже знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпусу задньої частини ракети Х-101 із серійним номером та частину керма цієї ж ракети”, – йдеться в повідомленні служби.

У соцмережах публікують відео атаки на “Охматдит”, яке повністю доводить, що це – цілеспрямований удар по українських дітях, їхніх матерях і лікарях, які рятують людські життя.

Але на цьому терористи не зупинилися, через деякий час почався повторний обстріл столиці. Попередньо падіння уламків зафіксовано в Дніпровському районі. Часткове руйнування будівлі медичного центру. Відомо про 4 загиблих і 3 травмованих. Інформація уточнюється, повідомив мер Володимир Кличко.

Як повідомляє повідомляє Офіс генпрокурора, у Києві вже 15 загиблих і 37 постраждалих.