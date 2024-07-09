Враг атакует Одессу ракетами: в небе наша авиация, слышны взрывы

Звук взрыва в Одессе было слышно и до начала тревоги – тогда мониторинговые Телеграм-каналы сообщали о сбитии вражеского дрона-разведчика в районе Черноморска.

Сигнал тревоги прозвучал в 15:29. Сообщалось об угрозе баллистики с территории временно оккупированного Крыма.

«Особое внимание портовой зоне в Черноморске», – предупредил известный Телеграм-канал «Николаевский Ванёк», который связывают с Николаевской ОВА.

Позже многих испугал мощный рев в небе над Одессой, но, как стало известно, это была наша авиация, и волноваться не следует, особенно тем, кто сразу же направился в укрытия.

Но вскоре в Одесском районе услышали звук взрыва. Был ли это очередной «приход» или цель успешно сбили, пока не известно.

Сейчас сообщается, что разведдрон летает в районе Затоки. И после непродолжительного от боя одесситы снова услышали сирену. Так покидать укрытия на данный момент рано.

Телеграм-каналы пишут об очередной выходе баллистики из Крыма. А дрон-разведчик продолжает фигурировать вдоль одесского побережья.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий и при появлении новой информации сразу же известит об этом своих читателей.

Напомним, в понедельник, 8 июля, россияне подло и коварно атаковали Украину более чем 40 ракетами разных типов. Удары пришлись на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Разрушены жилые дома, инфраструктура и детская больница, есть погибшие и раненые, в том числе дети.

По уточненной сегодня информации правоохранителей, в результате террористической атаки в течение суток погибли 42 человека, среди которых четверо малолетних детей.

Одной из целей российской армии стало детское медицинское учреждение «Охматдет» в Киеве, где проходили лечение дети со всей Украины. В результате атаки российских военных погибли двое взрослых: врач и посетитель медучреждения. Еще 30 травмированы, из них 10 детей.

В настоящее время аварийно-спасательные работы на территории «Охматдета» завершены.

На фото: след от сбитого сегодня разведдрона в небе над Одессой