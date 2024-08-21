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На Одещині ліцеїстки встановили «каучуковий» рекорд (фоторепортаж)

На Одещині ліцеїстки встановили «каучуковий» рекорд (фоторепортаж)

У ліцеї №4 міста Подільська Одеської області відбувся перший в Україні фестиваль Книги рекордів Гіннеса, на якому учениці цієї школи встановили світовий рекорд із виконання циркового елементу у жанрі «каучук».

Радісною новиною поділилася у Facebook депутат Подільської міської ради Марина Тепла.

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За її словами, світовий рекорд з найбільшої кількості дітей, які одночасно виконують вправу «Потрійна гімнастична складка», протягом однієї хвилини встановили 55 учениць школи танцю та циркового мистецтва «Грація». Разом вони одночасно виконували трюк упродовж однієї хвилини.

Рекорд в Подольске, школьницы
В Подольске установили мировой рекорд
Цирковой элемент

«Я пишаюсь кожним! Я пишаюсь нашою великою командою, пишаюсь кількістю талановитих дітей у нашій школі! І неймовірно вдячна батькам! Ми це зробили. Україна може пишатися, адже сьогодні світових рекордсменів-українців побільшало», – поділилася Марина Тепла.

Рекорд в Подольске, ученимцы лицея "Грация"
В Одесской области школьницы установили ремонд
Рекорд в Подольске

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Фото зі сторінки Марини Теплої у Facebook

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