На Одещині ліцеїстки встановили «каучуковий» рекорд (фоторепортаж)

Радісною новиною поділилася у Facebook депутат Подільської міської ради Марина Тепла.

За її словами, світовий рекорд з найбільшої кількості дітей, які одночасно виконують вправу «Потрійна гімнастична складка», протягом однієї хвилини встановили 55 учениць школи танцю та циркового мистецтва «Грація». Разом вони одночасно виконували трюк упродовж однієї хвилини.

«Я пишаюсь кожним! Я пишаюсь нашою великою командою, пишаюсь кількістю талановитих дітей у нашій школі! І неймовірно вдячна батькам! Ми це зробили. Україна може пишатися, адже сьогодні світових рекордсменів-українців побільшало», – поділилася Марина Тепла.

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Фото зі сторінки Марини Теплої у Facebook