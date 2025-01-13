Про обставини автопригод повідомили в поліції Одеської області.

Так, близько 9-ї години сталася ДТП на автодорозі біля села Шабо. Попередньо встановлено, що 33-річна водійка автомобіля «Nissan» не впоралася з керуванням, виїхала з дороги в кювет, внаслідок чого сталося перекидання автомобіля.

36-річний пасажир отримав травми голови та хребта, його госпіталізували до місцевої лікарні.

Водій не постраждав. Перевірка на стан сп’яніння показала, що вона була у тверезому стані.

Слідчі Білгород-Дністровського районного відділу поліції розпочали провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Ще одна недільна автопригода сталася на лощаді 10 Квітня в Одесі. Близько 19-ї години 35-річна водійка автомобіля «Kia» не впоралася з керуванням і в’їхала в бордюр, унаслідок чого машина перекинулася.

У салоні перебувала 24-річна пасажирка. Обох жінок доставили в лікарню з різними травмами.

Водійку перевірять на стан сп’яніння.