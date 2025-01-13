Об обстоятельствах автопроисшествий сообщили в полиции Одесской области.

Так, около 9 часов произошло ДТП на автодороге возле села Шабо. Предварительно установлено, что 33-летняя водитель автомобиля «Nissan» не справилась с управлением, выехала с дороги в кювет, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля.

36-летний пассажир получил травмы головы и позвоночника, его госпитализировали в местную больницу.

Водитель не пострадал. Проверка на состояние опьянения показала, что она была в трезвом состоянии.

Следователи Белгород-Днестровского районного отдела полиции начали производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Еще одно воскрессное автопроисшествие произошло на лощади 10 Апреля в Одессе. Около 19 часов 35-летняя водитель автомобиля «Kia» не справилась с управлением и въехала в бордюр, в результате чего машина перевернулась.

В салоне находилась 24-летняя пассажирка. Обеих женщин доставили в больницу с различными травмами.

Водительницу проверят на состояние опьянения.