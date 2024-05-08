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Вода у ставках парку Перемоги знову стала чистою (відео)

Вода у ставках парку Перемоги знову стала чистою (відео)

Завдяки ремонту насосного обладнання колір та показники води у ставках дендропарку Перемоги повертаються до норми.

Як повідомили у мерії Одеси, після зими у ставку стався збій у роботі фільтраційної системи. Від цього вода змінила колір, ставши брудно-коричневою. Наразі проблема вже виправлена: фільтри замінені, вода знову стала чистою.

Нагадаємо, у березні вода в ставках парку Перемоги набула коричневого відтінку. У мерії тоді повідомили, що причинами змін можуть бути як природні процеси, так і навмисне завдання шкоди. Первинний аналіз води не виявив якихось разючих змін у її складі та запевнили, що вона безпечна. Однак відвідувачі парку повідомляють і викладають у соцмережах фотографії загиблих черепах і риб.

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У квітні для того, щоб усунути брудно-коричневий відтінок води, до ставків додали велику кількість одноклітинної водорості хлорели.

За словами фахівців КП «Сервісний центр», радикально вирішити проблему забруднення ставків можна було б спуском води та комплексним очищенням ставків, проте це коштує дуже дорого і, як кажуть, не вчасно.

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