Вночі ворог обстріляв Вилкове: що відомо про атаку

Вночі ворог обстріляв Вилкове: що відомо про атаку

У ніч на 25 липня росія знову атакувала прикордонну та цивільну інфраструктуру Ізмаїльського району. Основний удар припав на Вилкове, де постраждали двоє людей.

Голова Ізмаїльської райдержадміністрації Родіон Абашев повідомив, що Вилкове атакували 11 дронами камікадзе “Shahed-136”. Унаслідок нальоту пошкоджено об’єкти портової інфраструктури та зафіксовано влучання в приватний будинок.

Постраждало літнє подружжя – власники будинку. Чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості, жінці надали допомогу на місці.

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Обстріл Вилкового

За інформацією від голови Одеської ОДА Олега Кіпера, унаслідок обстрілу сталося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.

Під процесуальним керівництвом прокурорів Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Обстріл Вилкового

На місцях подій працюють прокурори та правоохоронці, які фіксують наслідки обстрілу.

Обстріл Вилкового

Повний перелік руйнувань і пошкоджень встановлюється.

Учора, 24 липня 2024 року, ворог атакував ударними безпілотниками Ізмаїл. Під прицілом росіян була припортова інфраструктура та багатоквартирний житловий будинок.

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