Уночі російські дрони атакували Ізмаїл: пошкоджено багатоповерховий будинок, є поранені

Уночі російські дрони атакували Ізмаїл: пошкоджено багатоповерховий будинок, є поранені

У ніч на 24 липня 2024 року ворог атакував ударними безпілотниками Ізмаїл Одеської області. Під прицілом росіян була припортова інфраструктура та багатоквартирний житловий будинок, є поранені.

У Повітряних Силах України повідомили, що внаслідок протиповітряного бою сьогодні вночі збито 17 з 23 ворожих “шахедів”. Більшість – в Одеській області.

Про наслідки атаки розповіли керівник Одеської ОВА Олег Кіпер та Ізмаїльська РДА.

Унаслідок обстрілу сталися руйнування кількох будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено 3 вантажні автомобілі. На місці також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

Також відбулося влучання в житловий п’ятиповерховий будинок: частково зруйновано фасад, повилітали вікна, пошкоджено сходову клітку.

атака дронів на Ізмаїл

Загиблих немає, але, на жаль, є постраждалі – три людини дістали поранення. Двох із них госпіталізували в стані середнього ступеня тяжкості, ще одна жінка отримала медичну допомогу на місці.

На місці проводять ліквідацію наслідків обстрілу.

атака дронів на Ізмаїл

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одеської області.

 

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