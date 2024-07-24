Уночі російські дрони атакували Ізмаїл: пошкоджено багатоповерховий будинок, є поранені

У ніч на 24 липня 2024 року ворог атакував ударними безпілотниками Ізмаїл Одеської області. Під прицілом росіян була припортова інфраструктура та багатоквартирний житловий будинок, є поранені.
У Повітряних Силах України повідомили, що внаслідок протиповітряного бою сьогодні вночі збито 17 з 23 ворожих “шахедів”. Більшість – в Одеській області.
Про наслідки атаки розповіли керівник Одеської ОВА Олег Кіпер та Ізмаїльська РДА.
Унаслідок обстрілу сталися руйнування кількох будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено 3 вантажні автомобілі. На місці також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.
Також відбулося влучання в житловий п’ятиповерховий будинок: частково зруйновано фасад, повилітали вікна, пошкоджено сходову клітку.
Загиблих немає, але, на жаль, є постраждалі – три людини дістали поранення. Двох із них госпіталізували в стані середнього ступеня тяжкості, ще одна жінка отримала медичну допомогу на місці.
На місці проводять ліквідацію наслідків обстрілу.
Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одеської області.