Ночью враг обстрелял Вилково: что известно об атаке

Ночью враг обстрелял Вилково: что известно об атаке

В ночь на 25 июля россия снова атаковала пограничную и гражданскую инфраструктуру Измаильского района. Основной удар пришелся на Вилково, где пострадали два человека.

Глава Измаильской райгосадминистрации Родион Абашев, сообщил, что Вилково атаковали 11 дронами камикадзе «Shahed-136». В результате налета повреждены объекты портовой инфраструктуры и зафиксировано попадание в частный дом.

Пострадали пожилые супруги — владельцы дома. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести, женщине оказали помощь на месте.

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обстрел Вилково

По информации от главы Одесской ОГА Олега Кипера, в результате обстрела произошло частичное разрушение административного здания с последующим возгоранием. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар.

Под процессуальным руководством прокуроров Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

обстрел Вилково

На местах событий работают прокуроры и правоохранители, которые фиксируют последствия обстрела.

обстрел Вилково

Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

Вчера, 24 июля 2024 года, враг атаковал ударными беспилотниками Измаил. Под прицелом россиян была припортовая инфраструктура и многоквартирный жилой дом.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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