Ночью враг обстрелял Вилково: что известно об атаке

В ночь на 25 июля россия снова атаковала пограничную и гражданскую инфраструктуру Измаильского района. Основной удар пришелся на Вилково, где пострадали два человека.
Глава Измаильской райгосадминистрации Родион Абашев, сообщил, что Вилково атаковали 11 дронами камикадзе «Shahed-136». В результате налета повреждены объекты портовой инфраструктуры и зафиксировано попадание в частный дом.
Пострадали пожилые супруги — владельцы дома. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести, женщине оказали помощь на месте.
Читайте также: Атака на Измаил: в Румынии поднимали авиацию и ищут упавшие «шахеды»
По информации от главы Одесской ОГА Олега Кипера, в результате обстрела произошло частичное разрушение административного здания с последующим возгоранием. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар.
Под процессуальным руководством прокуроров Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
На местах событий работают прокуроры и правоохранители, которые фиксируют последствия обстрела.
Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.
Вчера, 24 июля 2024 года, враг атаковал ударными беспилотниками Измаил. Под прицелом россиян была припортовая инфраструктура и многоквартирный жилой дом.