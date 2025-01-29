Сбивают дроны
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, тривала напружена робота наших сил ППО.

Метою росіян була припортова інфраструктура. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

«У результаті обстрілу є пошкодження будівель. Над ліквідацією ворожої атаки на місці працюють усі відповідні служби», – повідомив Кіпер.

Напередодні, 28 січня, російські війська атакували Одесу та Одеський район «шахедами». Унаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки міста, постраждали 4 людини. Пошкоджено кілька десятків автомобілів.

Читайте також: «Шахедна» атака Одеси 28 січня: нові подробиці від мерії (відео)

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою