Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, тривала напружена робота наших сил ППО.
Метою росіян була припортова інфраструктура. На щастя, загиблих і постраждалих немає.
«У результаті обстрілу є пошкодження будівель. Над ліквідацією ворожої атаки на місці працюють усі відповідні служби», – повідомив Кіпер.
Напередодні, 28 січня, російські війська атакували Одесу та Одеський район «шахедами». Унаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки міста, постраждали 4 людини. Пошкоджено кілька десятків автомобілів.
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