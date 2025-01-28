Повітряна тривога почалася близько 4:30 і тривала близько двох годин. Як повідомляють моніторингові пабліки, російські дрони залітали з моря. Вибухи чули в передмісті – район Чорноморська/Авангарду, також голосно було в районі Таїрового. Працювала протиповітряна оборона.

«За попередньою інформацією внаслідок атаки БпЛА є пошкодження житлових будинків і зафіксовано загоряння 4-х легкових автомобілів. Інформація про загиблих і постраждалих не надходила», – повідомив у Telegram мер Одеси Геннадій Труханов.

Точна інформація про пошкодження і постраждалих уточнюється.