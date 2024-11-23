Новини Одеси та Одеської області

Вночі в Одесі гасили масштабну пожежу – що горіло (фото, відео)

Вночі в Одесі гасили масштабну пожежу – що горіло (фото, відео)

Сьогодні вночі, 23 листопада, у Хаджибейському районі Одеси, що на вулиці Боровського, горіла складська будівля. Про те, як гасили велику пожежу, розповіли та показали у прес-службі управління ДСНС Одеської області.

За даними рятувальників, через значні пориви вітру вогонь швидко поширився на велику площу. Рятувальникам знадобилося близько двох годин, щоби ліквідувати пожежу на площі 1600 квадратних метрів.

В Одесі гасили пожежу на складах

Читайте також: Масштабна пожежа в Одесі зупинила поїзди, а пасажири електрички стали бранцями

Обійшлося без жертв та постраждалих.

В Одесі горів склад

Наразі на місці пожежі працює дослідно-випробувальна лабораторія обласного ДСНС для встановлення причини виникнення пожежі.

Пожежа в Хаджибейському районі Одеси

Раніше ми розповідали, що вранці 13 листопада в Одесі спалахнула пожежа на 3-му поверсі Державного Університету інтелектуальних технологій та зв’язку.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk