Вночі в Одесі гасили масштабну пожежу – що горіло (фото, відео)

Сьогодні вночі, 23 листопада, у Хаджибейському районі Одеси, що на вулиці Боровського, горіла складська будівля. Про те, як гасили велику пожежу, розповіли та показали у прес-службі управління ДСНС Одеської області.
За даними рятувальників, через значні пориви вітру вогонь швидко поширився на велику площу. Рятувальникам знадобилося близько двох годин, щоби ліквідувати пожежу на площі 1600 квадратних метрів.
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Обійшлося без жертв та постраждалих.
Наразі на місці пожежі працює дослідно-випробувальна лабораторія обласного ДСНС для встановлення причини виникнення пожежі.
Раніше ми розповідали, що вранці 13 листопада в Одесі спалахнула пожежа на 3-му поверсі Державного Університету інтелектуальних технологій та зв’язку.