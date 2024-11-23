Вночі в Одесі гасили масштабну пожежу – що горіло (фото, відео)

В Одеському педуніверситеті великі конкурси: що ще змінилося у виші під час війни Викладачі проводять лекції в бомбосховищах, студенти навчаються з окопів, але конкурси та престиж вишу зростають, навіть іноземці продовжують їхати на навчання в Одесу. Як таке можливо під час війни, “Одеському Життю” розповів Андрій Красножон, ректор Южноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Назавжди у строю: в Одесі попрощалися з поліцейськими, убитими 18 листопада ракетою росіян (фото) У середу, 20 листопада 2024 року, в Одесі відбулася церемонія прощання з сімома поліцейськими, які загинули 18 листопада під час ракетної атаки ворога по центру міста. Серед них – шестеро слідчих та один співробітник конвойної служби, розповіли у прес-службі обласного управління поліції. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ