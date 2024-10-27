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Масштабна пожежа в Одесі зупинила поїзди, а пасажири електрички стали «бранцями»

Масштабна пожежа в Одесі зупинила поїзди, а пасажири електрички стали «бранцями»

Через масштабну пожежу в Одесі, яка спалахнула на складах поблизу залізничної станції «Застава-2» увечері суботи, 26 жовтня, у своєрідному «полоні» опинилися пасажири одеської електрички, і, крім того, виникла затримка руху поїздів.

Як пише видання «Думська», сам потяг вогонь не торкнувся і люди не постраждали.

За словами начальника виробничого підрозділу вокзальної станції «Одеса-Головна» Олега Кудашкіна, затримка у русі поїздів була через обрив електромережі.

“Була затримка через обрив контактного проводу, роботу контактних мереж вдалося налагодити, і потяг продовжив свій шлях”, – сказав Кудашкін.

Як розповіли в компанії «Укрзалізниця», станом на 11:00 годину рух поїздів на ділянці, де була пожежа, відновлено.

«Була знеструмлена одна із залізничних ділянок Одеської залізниці. Для продовження руху приміського електропоїзда зазначеною ділянкою було надано тепловоз. Наразі залізничники вже відновили рух ділянкою під елетротягою» – повідомила прес-секретарка Одеської залізниці Лариса Слобідська.

Нагадаємо, велика пожежа спалахнула пізно ввечері 26 жовтня у складських приміщеннях у Хаджибейському районі Одеси.

Щоб ліквідувати спалах на площі 1500 кв. м рятувальникам знадобилося майже 9 годин. Постраждалих немає.

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