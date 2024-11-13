У центрі Одеси горів університет – студентів евакуювали

На одеській Котячій стежці з’явився новий привабливий персонаж (фото) На одеській Котячій стежці оселився новий хвостатик. Цього котика звуть Одес, у лапці він тримає чашечку кави. Немов нагадує: життя триває!.. Створила Одеса художник і скульптор, голова громадської організації «Мистецький Гарт» Вікторія Кравченко. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Відключення світла в Україні повертаються: як часто і скільки триватимуть Учора, 11 листопада, після того, як стало відомо про зліт ворожої стратегічної авіації та можливий масований ракетний удар по енергетиці України, у низці регіонів було запроваджено екстрені відключення. Чи часто енергетики запроваджуватимуть превентивні відключення і за яких умов Україні загрожує блекаут? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одеській області рятують оборонні споруди на березі моря Будівельна техніка почала відкопувати тетраподи, встановлені з весни цього року на узбережжі Одеської області. Оборонні споруди розташовані надто близько до моря, тож під час припливу їх затягує в пісок і у воду. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ