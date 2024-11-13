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У центрі Одеси горів університет – студентів евакуювали

У центрі Одеси горів університет – студентів евакуювали

Уранці 13 листопада по вулиці Ковальська спалахнула пожежа на 3-му поверсі Державного Університету інтелектуальних технологій та зв’язку.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, рятувальники оперативно загасили пожежу і не допустили поширення вогню.

Під час гасіння було евакуйовано 50 учнів. Загиблих і постраждалих немає.

Причина загоряння встановлюється. Від ДСНС залучалися 11 одиниць техніки та 51 вогнеборець.

пожежа

Нагадаємо, в одеському будинку-пам’ятці архітектури на Софіївській ріг пер. Ляпунова, який серйозно постраждав унаслідок пожеж цього літа, тривають протиаварійні роботи.

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