Ночью в Одессе тушили масштабный пожар – что горело (фото, видео)

В Одесском педуниверситете большие конкурсы: что еще изменилось в вузе во время войны Преподаватели проводят лекции в бомбоубежищах, студенты учатся из окопов, но конкурсы и престиж вуза растут, даже иностранцы продолжают ехать на обучение в Одессу. Как такое возможно во время войны, «Одесской Жизни» рассказал Андрей Красножон, ректор Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского. ПОДРОБНЕЕ

Навсегда в строю: в Одессе простились с полицейскими, убитыми 18 ноября ракетой россиян (фото) В среду, 20 ноября 2024 года, в Одессе прошла церемония прощания с семью полицейскими, погибшими 18 ноября во время ракетной атаки врага по центру города. В их числе – шестеро следователей и один сотрудник конвойной службы, рассказали в пресс-службе областного управления полиции. ПОДРОБНЕЕ

В центре Одессы обрушился пострадавший от обстрела дом (видео) В Одессе по улице Новосельского обрушилась часть дома, который недавно попал под вражескую атаку. Пострадал мужчина. Пожарные спасли трех женщин, которые оказались заблокированными в доме. ПОДРОБНЕЕ