Ночью в Одессе тушили масштабный пожар – что горело (фото, видео)

Сегодня ночью, 23 ноября, в Хаджибейском районе Одессы, по улице Боровского, горело складское здание. О том, как тушили большой пожар, рассказали и показали в пресс-службе управления ГСЧС Одесской области.
По данным спасателей, из-за значительных порывов ветра огонь быстро распространился на большую площадь. Спасателям понадобилось около двух часов, чтобы ликвидировать пожар на площади 1600 квадратных метров.
Читайте также: Масштабный пожар в Одессе остановил поезда, а пассажиры электрички стали пленниками
Обошлось без жертв и пострадавших.
В настоящее время на месте пожара работает опытно-испытательная лаборатория областного ГСЧС для установления причины возникновения пожара.
Ранее мы рассказывали, что утром 13 ноября в Одессе вспыхнул пожар на 3-м этаже Государственного Университета интеллектуальных технологий и связи.