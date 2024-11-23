Новости Одессы и Одесской области

Ночью в Одессе тушили масштабный пожар – что горело (фото, видео)

Ночью в Одессе тушили масштабный пожар – что горело (фото, видео)

Сегодня ночью, 23 ноября, в Хаджибейском районе Одессы, по улице Боровского, горело складское здание. О том, как тушили большой пожар, рассказали и показали в пресс-службе управления ГСЧС Одесской области.

По данным спасателей, из-за значительных порывов ветра огонь быстро распространился на большую площадь. Спасателям понадобилось около двух часов, чтобы ликвидировать пожар на площади 1600 квадратных метров.

В Одессе тушили пожар на складах

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Обошлось без жертв и пострадавших.

В Одессе горел склад

В настоящее время на месте пожара работает опытно-испытательная лаборатория областного ГСЧС для установления причины возникновения пожара.

Пожар в Хаджибейском районе Одессы

Ранее мы рассказывали, что утром 13 ноября в Одессе вспыхнул пожар на 3-м этаже Государственного Университета интеллектуальных технологий и связи.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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