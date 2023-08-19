Під Одесою виникла величезна пожежа: що сталося?

В Пересипському районі Одеси на полях зрошення загорівся очерет на площі в 1000 кв м. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Одеської області.

Пожежа має декілька осередків. Станом на 20:40 рятувальники зафіксували загоряння загальною площею 1000 м².

В ДСНС зазначили, що з 18 по 20 серпня на Одещині переважатиме надзвичайний та високий (V- ІV класу) рівень пожежної небезпеки. У зв’язку з цим рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися правил безпеки під час перебування на природі.

Нагадаємо, що пожежу, яка спалахнула сьогодні у закинутій будівлі на вулиці Дальницькій м. Одеси, приборкувало 23 рятувальника та 6 одиниць техніки. Під час пожежі врятували людину, собак та котів.

Фото: ДСНС в Одеській обалсті