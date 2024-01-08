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Обстріл України вранці 8 січня: куди летять ракети та які наслідки (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Обстріл України вранці 8 січня: куди летять ракети та які наслідки (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Ранок 8 січня 2024 року розпочався для українців із повітряної тривоги по всій країні. Росія знову масово запускає ракети. Цього разу ворожий удар співпав за часом із природною стихією: у різних частинах України спостерігається сильний вітер, дощ та сніг.

Як і минулі рази, росія використовує для своєї атаки ракети різних типів: крилаті, балістичні, аеробалістичні. Попередньо відомо, що основний напрямок удару – північ України (Харків), центр (Дніпропетровська область) та захід (Львівська та Хмельницька області).

Судячи з кількості ворожих літаків у повітрі, а їх до двох десятків, і ця російська атака буде гранично масовою – агресори використовують для атаки близько 100 ракет.

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Оновлено 7:30

Харків, Дніпропетровська та Запорізька області атаковані балістичними ракетами С-300/С-400. Київська – надзвуковими “Кинжалами”. Крилаті ракети з літаків стратегічної авіації у повітряному просторі західних областей, насамперед – Хмельницької.

Оновлено 7:45

Харківська обласна військова адміністрація повідомляє, що окупанти завдали мінімум 4 удари по Харкову. Тип озброєння встановлюється. На цю хвилину – без постраждалих. Інформація оновлюється.

На Харківщині в м. Зміїв Чугуївського району зафіксоване влучання у приватний будинок. Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини. Екстрені служби працюють на місці.

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