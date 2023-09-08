Вночі Одеську область атакували 20 безпілотників: скільки вдалося збити

У ніч на 8 вересня Одеська область зазнала чергової атаки безпілотників. Ворог випустив по регіону 20 ударних безпілотників.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

На цей раз ударні безпілотники типу “Shahed-131/136” заходили з акваторії Чорного моря до Миколаївської та Одеської.

Внаслідок бойової роботи нашим захисникам вдалося знищити 16 безпілотників у межах Одеської та Миколаївської областей.

Уламками збитого безпілотника, спричинено пошкодження нежитлової будівлі та займання сухої трави. Пожежу оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Зазначимо, це вже п’ята атака росіян на Одещину цього тижня.

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