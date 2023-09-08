Новости Одессы и Одесской области

Ночью Одесскую область атаковали 20 беспилотников: сколько удалось сбить

Ночью Одесскую область атаковали 20 беспилотников: сколько удалось сбить

В ночь на 8 сентября Одесская область подверглась очередной атаке беспилотников. Враг выпустил по региону 20 ударных беспилотников.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

В этот раз ударные беспилотники типа «Shahed-131/136» заходили из акватории Черного моря в Николаевскую и Одесскую.

В результате боевой работы нашим защитникам удалось уничтожить 16 беспилотников в пределах Одесской и Николаевской областей.

Обломками сбитого беспилотника, вызвано повреждение нежилого здания и возгорание сухой травы. Пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

Отметим, это уже пятая атака россиян на Одесщину на этой неделе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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