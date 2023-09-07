Одеський згорілий гіпермаркет FOZZY “чистять” мародери на шикарних авто (відео)

Спалений гіпермаркет FOZZY стоїть чорною великою плямою на Балківській. Раніше сюди одесити приїжджали сім’ями за покупками. І деякі жителі міста вирішили не змінювати традиції та затаритися у FOZZY знову.

Але є нюанс. Після прильоту російської ракети 14 серпня супермаркет не працює. До того — відновленню не підлягає.

Але деяких городян це не зупинило і вони влізли до згорілого магазину й завантажили повну автівку того, що ще вціліло і мало хоч якусь цінність.

Як видно на першому відео, в гіпермаркет, що згорів, за чимось дуже необхідним і вцілілим внаслідок пожежі влізла компанія молодих хлопців.

І можна міркувати про високі ціни й нужденних людей, якби не одне “АЛЕ”.

На другому відео зняли сім’ю, яка завантажила повний багажник коробок із продуктами та алкоголем. Вони приїхали мародерствувати на розкішному авто. Як стверджує автор відео, мародери приїхали на “Лексусі”.

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