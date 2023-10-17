Вночі 17 жовтня Одесу атакували дрони: зруйновано вітрильну школу

Росіяни атакували Південь України з Криму – 6 дронів-камікадзе типу “Shahed-136” заходили на удар по Одещині з акваторії Чорного моря. Усі 6 дронів були збиті силами протиповітряної оборони.

Про це повідомили у прес-центрі Сил оборони півдня України.

Уламки одного із збитих дронів впали на яхт-клуб Одеси, де зруйновано будівлі школи парусного спорту та ангар зберігання майна, пошкоджено цивільні приватні катери та яхти. Люди не постраждали.

Пізніше з літаків тактичної авіації було направлено ракету Х-59, яку сили протиповітряної оборони знищили у небі над Миколаївщиною.

Читайте також: