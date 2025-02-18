За повідомленнями від енергетиків, найбільше від атаки постраждали 6.1 та 6.2 групи споживачів.

Наразі є локальні аварійні відключення в місті Чорноморськ, Одесі та таких населених пунктах: Таїрова, Саврань, Бурлача Балка, Лиманка, Мізікевича, Сухий Лиман.

Бот ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє мешканців районів, що залишилися без світла, що роботи з відновлення триватимуть до 08:00. Проте енергетики одразу попереджають, що час повернення електрики або збільшення тривалості відключення можуть змінюватися.

У зв’язку з аварійною ситуацією можливі відключення світла і в інших районах, тому місцевих жителів просять заздалегідь підготуватися та зарядити гаджети та телефони.

Також повідомляють, що частково зникло опалення.