Також Телеграм-канали повідомляють про сильну пожежу у місті – ймовірний «приліт». Але подробиці поки що невідомі.

Окрім цього, через атаку дрона в Одесі стали тролейбуси. «Навіть у депо виїхати не може», – пишуть одесити.

«Одеське життя» продовжує стежити за розвитком подій. Інформація оновлюється…

ОНОВЛЕНО 23:19:

Як попереджає відомий моніторинговий Телеграм-канал «Миколаївський Ванек», розслаблятися одеситам поки що зарано: у бік Одеси/Чорноморська рухається нова партія «шахедів» і через 5-10 хвилин, можливо, знову буде чути бойову роботу.

23:22:

На Таїрова чути роботу ППО.

Місцеві паблики повідомляють, що внаслідок прильоту постраждала лікарня.

ОНОВЛЕНО 23:30:

«Одеса, Чорноморськ, у вашому напрямку ворожі ударні БПЛА з акваторії Чорного моря», – попереджають Повітряні сили.

Повідомляється, що «шахедів» у бік Одеси дуже багато. Не залишайте укриття!

Жителі Таїрова знову почули серію потужних вибухів…

ОНОВЛЕНО 23:44:

Повідомляється, що до Одеси підлітає нова партія «шахедів». Основний удар сьогодні прийняв мікрорайон Таїрова.