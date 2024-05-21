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Влітку в Одеській області відкриють сотні пришкільних таборів відпочинку

Влітку в Одеській області відкриють сотні пришкільних таборів відпочинку

У літній період на території Одеської області планується функціонування 211 пришкільних таборів відпочинку із денним перебуванням дітей, із них з організацією харчування – 158.

Про це повідомили в Головному управлінні Держспоживслужби в Одеській області.

Для організації відпочинку дітей із денним перебуванням проведено 32 наради з керівниками навчальних закладів, у яких планується відкриття пришкільних таборів.

Перед відкриттям табори перевірять фахівці Держспоживслужби та ДСНС. В Одеській області вже проведено 14 комісійних перевірок.

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Головною умовою під час організації оздоровлення та відпочинку дітей є наявність укриттів. Крім того, дітям мають забезпечити здорове харчування, дотримання протиепідемічного режиму, приміщення мають бути оснащені твердим і м’яким інвентарем, а їдальні та харчоблоки – необхідним обладнанням.

 

 

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