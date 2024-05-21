Влітку в Одеській області відкриють сотні пришкільних таборів відпочинку

В Одесі відбудуться покази дитячого кінофестивалю: програма Чілдрен Кінофест-2024 З 7 по 16 червня в Україні проходитиме 11-й Чілдрен Кінофест – наймасштабніший український кінофестиваль для дітей та підлітків. В Одесі покази відбудуться в кінотеатрі “Сінема Сіті” на ТРЦ FontanSky Center за адресою Семафорний провулок, 4. Для онлайн-показів обрано хіти минулих фестивалів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Стати мамою під час війни: історія одеситки, яка наважилася і не пошкодувала День матері у 2024 році випадає на 12 травня. Їх внесок в наші життя важко переоцінити. Вони народжують, виховують, люблять. Попри все і навіть всупереч війні. Ми розкажемо історію одеситки, яка не планувала материнство в такий складний час. Але не пошкодувала, що привела у світ сина. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ