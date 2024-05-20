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У курортній зоні Одеської області готують до відкриття бази відпочинку: названо умови

У курортній зоні Одеської області готують до відкриття бази відпочинку: названо умови

У рекреаційній зоні села Приморське готуються до відкриття баз відпочинку з урахуванням умов воєнного стану. Відпочивальникам видаватимуть перепустки.

Про це повідомляють у Вилківській громаді.

Приморське – село, належить до Вилківської громади Ізмаїльського району Одеської області України. Це найпівденніший курорт Бессарабії. Місцеві бази відпочинку, пансіонати і приватний сектор у більшості випадків пропонують проживання недорого. Ціни на відпочинок у Приморському порівняно з Одесою і Затокою можна назвати прийнятними.

18 травня відбулася зустріч Вилківського міського голови Матвія Іванова з представниками баз відпочинку. Під час зустрічі було визначено низку умов, за яких можливе функціонування баз відпочинку. Серед них:

  • зменшення території пляжної зони до 600 метрів;
  • заборона на проїзд легкового автотранспорту в пляжну зону;
  • дотримання всіх заходів безпеки для відпочивальників.

До 28 травня 2024 року базам відпочинку, які бажають працювати, необхідно повідомити адміністрацію КП «Приморське».

Списки з переліком баз відпочинку, які виявили бажання працювати, передадуть в Ізмаїльську РДА, яка зі свого боку сприятиме в перетині відпочивальників через блокпости.

«Бази відпочинку, які не заявлять про намір працювати, не матимуть можливості отримати перепустки для своїх відпочивальників і будуть обмежені в отриманні комунальних послуг», – зазначили в громаді.

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