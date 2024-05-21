Летом в Одесской области откроют сотни пришкольных лагерей отдыха

В Одессе состоятся показы детского кинофестиваля: программа Чилдрен Кинофест-2024 С 7 по 16 июня в Украине будет проходить 11-й Чилдрен Кинофест — самый масштабный украинский кинофестиваль для детей и подростков. В Одессе показы состоятся в кинотеатре «Синема Сити» в ТРЦ FontanSky Center по адресу Семафорный переулок, 4. Для онлайн-показов выбраны хиты прошлых фестивалей. ПОДРОБНЕЕ

Стать мамой во время войны: история одесситки, которая решилась и не пожалела День матери в 2024 году выпадает на 12 мая. Их вклад в наши жизни трудно переоценить. Они рожают, воспитывают, любят. Несмотря на все и даже вопреки войне. Мы расскажем историю одесситки, которая не планировала материнство в такое сложное время. Но не пожалела, что привела в мир сына. ПОДРОБНЕЕ

«Украинская наука умерла от голода»: известный одессит, ютубер и учитель, рассказал, какой должна стать школа Украине, которая сейчас защищается от российской агрессии, уже сейчас, и особенно для будущего восстановления, крайне нужны инженеры и другие технические специалисты. Чтобы их подготовить, нам нужно эффективное школьное образование. В то же время школа переживает хронический кризис. О том, как его преодолеть, «Одесская Жизнь» поговорила с известным одесским учителем физики, звездой Ютуба, Павлом Виктором. ПОДРОБНЕЕ