Летом в Одесской области откроют сотни пришкольных лагерей отдыха

В летний период на территории Одесской области планируется функционирование 211 пришкольных лагерей отдыха с дневным пребыванием детей, из них с организацией питания — 158.
Об этом сообщили в Главном управлении Госпотребслужбы в Одесской области.
Для организации отдыха детей с дневным пребыванием проведено 32 совещания с руководителями учебных заведений, в которых планируется открытие пришкольных лагерей.
Перед открытием лагеря проверят специалисты Госпотребслужбы и ГСЧС. В Одесской области уже проведено 14 комиссионных проверок.
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Главным условием при организации оздоровления и отдыха детей является наличие укрытий. Кроме того, детям должны обеспечить здоровое питание, соблюдение противоэпидемического режима, помещения должны быть оснащение твердым и мягким инвентарем, а столовые и пищеблоки — необходимым оборудованием.