Одесский чиновнник расстратил бюджетные миллионы: що йому світить

Керівник одного з управлінь Одеської міськради розтратив понад 2 мільйони гривень при закупівлі медичних генераторів кисню для потреб міськлікарні №8.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Достовірно знаючи, що операції з ввезення та постачання таких медичних приладів звільняються від сплати ПДВ та ввізного мита, чиновник Одеської міськради свідомо перерахував підряднику повну суму виграного ним тендеру з постачання та встановлення кисневого обладнання. Йдеться про 14,1 млн гривень за генератор та понад 2 мільйони гривень ПДВ.

Чоловіку повідомили про підозру у присвоєнні та розтраті майна в особливо великих розмірах за ч. 5. ст. 191 Кримінального кодексу України.

Чиновнику загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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