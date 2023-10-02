Одесский чиновник растратил бюджетные миллионы: что ему светит

Руководитель одного из управлений Одесского горсовета растратил более 2 миллионов гривен при закупке медицинских генераторов кислорода для нужд горбольницы №8.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Достоверно зная, что операции по ввозу и поставке таких медицинских приборов освобождаются от уплаты НДС и ввозной пошлины, чиновник Одесского горсовета сознательно перечислил подрядчику полную сумму выигранного им тендера по поставке и установке кислородного оборудования. Речь идет о 14,1 млн гривен за генератор и более 2 миллионов гривен НДС.

Мужчине сообщили о подозрении в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах по ч. 5. ст. 191 Уголовного Кодекса Украины.

Чиновнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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