Виселення пацієнтів з Одеського онкодиспансеру скасовується: кого покарають

Про повернення приміщень онкоцентру повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

У листопаді 2022 року облрада передала в оренду терміном на 49 років фірмі “БМТ Україна” три корпуси протипухлинного центру.

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Вже 1 січня 2023 року орендар почав виплачувати встановлену суму – 154 тисячі гривень на місяць. Однак у березні фірма припинила це робити, оскільки корпуси не було звільнено. Комерсанти вимагали усунути перешкоди у користуванні майном, але отримали відмову, після чого розпочали судову тяганину. Таким чином, найбільший онкоцентр півдня міг залишитись без приміщення, а онкохворі – без лікування.

Навколо центру вибухнув гучний скандал, ситуацію “побачили” в облраді та ініціювали комплексну перевірку. Після виявлення порушень сумнівний договір оренди розірвали нотаріально.

За фактом незаконної передачі приміщень приватнику розпочато кримінальне провадження.

“Зібрані Одеською ОВА матеріали щодо цього інциденту передано до правоохоронних органів. Прокуратура області вже відкрила кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадових осіб, які діяли на користь комерційної структури.

Сподіваюся, всі винні будуть встановлені та понесуть справедливе покарання. Для інших це має бути уроком того, що рано чи пізно всі злочини стають надбанням суспільства», – повідомив Олег Кіпер.

Нагадаємо, раніше прокуратура повернула одеському педагогічному університету прилеглу територію, яка незаконно використовувалася під платне паркування.