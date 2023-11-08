Новости Одессы и Одесской области

Выселение пациентов из Одесского онкодиспансера отменяется: кого накажут

Выселение пациентов из Одесского онкодиспансера отменяется: кого накажут

Корпуса одесского онкодиспансера, переданные в аренду частной фирме, вернули медучреждению. Выселять никого не будут, пациенты продолжат лечение. А незаконной передачей имущества займутся правоохранительные органы.

О возвращении помещений онкоцентра сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

В ноябре 2022 года облрада передала в аренду сроком на 49 лет фирме «БМТ Украина» три корпуса противоопухолевого центра.

Читайте также: Минобороны россии издевается над тяжелобольными одесситами 

Уже 1 января 2023 года арендатор начал выплачивать установленную сумму — 154 тысячи гривен в месяц. Однако в марте фирма прекратила это делать, поскольку корпуса не были освобождены. Коммерсанты потребовали устранить препятствия в пользовании имуществом, но получили отказ, после чего начали судебную тяжбу. Таким образом, самый большой онкоцентр юга мог остаться без помещения, а онкобольные – без лечения.

Вокруг центра разразился громкий скандал, ситуацию «увидели» в облсовете и инициировали комплексную проверку. После выявления нарушений сомнительный договор аренды расторгли нотариально.

По факту незаконной передачи помещений частнику начато уголовное производство.

«Собранные Одесской ОВА материалы по этому инциденту переданы в правоохранительные органы. Прокуратура области уже открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц, действовавших в интересах коммерческой структуры.

Надеюсь, все виновные будут установлены и понесут справедливое наказание. Для других это должно быть уроком того, что рано или поздно все злодеяния становятся достоянием общества», — сообщил Олег Кипер.

Напомним, ранее прокуратура вернула одесскому педагогическому университету прилегающую территорию, незаконно использовавшуюся под платную парковку.

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить