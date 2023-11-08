Выселение пациентов из Одесского онкодиспансера отменяется: кого накажут

О возвращении помещений онкоцентра сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

В ноябре 2022 года облрада передала в аренду сроком на 49 лет фирме «БМТ Украина» три корпуса противоопухолевого центра.

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Уже 1 января 2023 года арендатор начал выплачивать установленную сумму — 154 тысячи гривен в месяц. Однако в марте фирма прекратила это делать, поскольку корпуса не были освобождены. Коммерсанты потребовали устранить препятствия в пользовании имуществом, но получили отказ, после чего начали судебную тяжбу. Таким образом, самый большой онкоцентр юга мог остаться без помещения, а онкобольные – без лечения.

Вокруг центра разразился громкий скандал, ситуацию «увидели» в облсовете и инициировали комплексную проверку. После выявления нарушений сомнительный договор аренды расторгли нотариально.

По факту незаконной передачи помещений частнику начато уголовное производство.

«Собранные Одесской ОВА материалы по этому инциденту переданы в правоохранительные органы. Прокуратура области уже открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц, действовавших в интересах коммерческой структуры.

Надеюсь, все виновные будут установлены и понесут справедливое наказание. Для других это должно быть уроком того, что рано или поздно все злодеяния становятся достоянием общества», — сообщил Олег Кипер.

Напомним, ранее прокуратура вернула одесскому педагогическому университету прилегающую территорию, незаконно использовавшуюся под платную парковку.