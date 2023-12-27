Виплати за зруйноване житло розпочалися: куди звертатися одеситам

Про це повідомили у прес-службі Одеської міськради.

Як подати заяву

Для цього власнику чи співвласнику житла потрібно звернутися до будь-якого підрозділу ЦНАПу за адресами:

вул. Косівська, 2Д

проспект Добровольського, 106

вул. Академіка Корольова, 9

вул. Генерала Петрова, 22

вул. Дальницька, 2

Для подання заяви необхідно:

мати у Державному реєстрі прав інформації про право власності на житло;

відкрити рахунок еВідновлення у банку;

відкрити рахунок еВідновлення у банку; мати при собі паспортний документ, РНОКПП, адресу електронної пошти, у разі звернення законним представником (представником) додатково подається документ, що засвідчує його особу та підтверджує повноваження.

Подати заяву про отримання допомоги через Департамент надання адміністративних послуг Одеської міськради можна незалежно від місця розташування на території України пошкодженого житла, крім територій, що знаходяться під окупацією, або територій, на яких проходять активні бойові дії.

Як виплачуватимуть компенсацію за зруйноване житло

Компенсації будуть виплачуватись у вигляді житлових сертифікатів, які можна використовувати для покупки нового житла.

Після отримання житлового сертифіката його власник може забронювати кошти на купівлю нового житла через додаток Дія. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Кубраков пише, що варто бронювати гроші, щоб система знала, що ви плануєте зробити покупку житла.

“До укладання угоди про придбання житла за сертифікатом, ви повинні припинити право власності на той об’єкт нерухомості, який був зруйнований. Для цього потрібно відвідати нотаріуса, який наділений повноваженнями державного реєстратора, або ж прийти до ЦНАП”, – йдеться у повідомленні міністра.

Після бронювання коштів власник має 30 днів, щоб оформити угоду купівлі-продажу нового житла. Якщо за цей час угода не буде оформлена, необхідно повторно подати заяву про бронювання коштів у Дії.

“Ви можете придбати будь-яку квартиру чи будинок – первинку чи вторинку, у будь-якому регіоні країни, незалежно від того, де знаходиться зруйнована нерухомість. Якщо вартість обраної вами нерухомості вища за вартість сертифікату, ви можете доплатити із власних коштів”, – додав Кубраков.

Зазначимо, що українці масово подають заяви на відшкодування коштів за зруйноване росіянами житло. Станом на кінець грудня сформовано 1636 житлових сертифікатів на суму понад 3 млрд. гривень, на придбання нового житла.