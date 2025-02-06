Про це 4 лютого 2025 року повідомив офіційний сайт президента Румунії.

Зазначається, що на знак вдячності за важливий внесок у просування румунської мови та літератури, за збереження традицій румунської ідентичності, а також за просування іміджу Румунії в Україні Президент Румунії нагородив Орденом культурних заслуг у ранзі кавалера, категорія F – «Просування культури» викладачів і перекладачів з України. Серед них – двоє з Одеської області:

Михайло Мечінеану , вчитель математики та фізики Орловської середньої школи в Рені;

, вчитель математики та фізики Орловської середньої школи в Рені; Наталія Урсу, викладачка румунської мови та літератури, адміністраторка Румунського інформаційного центру в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті.

Як повідомляло «Одесская жизнь», експрезидент і лідер Партії соціалістів Молдови Ігор Додон після повернення з Москви заявив про «молдовські землі» в Україні, які нібито хочуть розділити між собою європейські політики. Раніше румунський ультраправий політик Келін Джорджеску заявив, що Румунія «має інтерес до Північної Буковини, Буджаку, Північного Марамурешу».