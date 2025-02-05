Як повідомляє видання News Maker, повернувшись із Москви Додон прокоментував нещодавню заяву румунського політика Келіна Джорджеску, закликавши «не наводити плутанину».

«Хочу зробити зауваження деяким політикам ЄС, Румунії та інших, які вже ділять землі України. По-перше, ті землі, які ви називаєте, історично вони молдавські, деякі з них», – заявив Додон.

За його словами, на цих землях зараз проживають «сотні тисяч молдован, які розмовляють молдовською мовою».

«По-друге, це нас, радянську Молдову, позбавили статусу морської держави. У нас забрали південь країни і північ. Незаконним рішенням у середині минулого століття, провівши так звану реформу Хрущова», – підсумував політик.

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Ігор Додон відомий своїми проросійськими поглядами і заявами на підтримку російського диктатора Путіна.

Раніше румунський ультраправий політик Келін Джорджеску, який висував свою кандидатуру на пост президента, заявив, що територія України в майбутньому «неминуче» буде поділена між сусідніми країнами. За його словами, у Румунії «є інтерес до Північної Буковини, Буджаку, Північного Марамурешу».

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