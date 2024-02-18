Війна, день 725: мінус ще одна ворожа «сушка»

Рашисти знову обстріляли Херсон

Напередодні окупанти знову атакували Херсон та область. Є жертва та постраждалі.

«За минулу добу супротивник здійснив 39 обстрілів, випустивши 131 снаряд, із застосуванням артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, танків та безпілотників. Містом Херсону ворог направив 21 снаряд»,

– зазначив голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін.

Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще вісім цивільних отримали поранення. Під ворожим вогнем опинилися житлові квартали, навчальний заклад та друкарню, а також медичний заклад.

Російський винищувач «успішно повернувся» на базу

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 18 лютого російські окупаційні війська знову атакували 6 зенітними керованими ракетами С-300, 3 крилатими ракетами Х-22, керованою авіаційною ракетою Х-59 і 14-ю ударними безпілотниками типу «Shahed».

У результаті наші сили протиповітряної оборони збили 12 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей.

А вже близько 6:00 ранку воїни повітряного командування «Схід» успішно приземлили черговий російський літак – винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку.

«У московитів знову «потёр нет». Сьогодні, близько 6:00, ще один Су-34 успішно повернувся на базу! Також є в активі 12 збитих «шахедів» та авіаційна ракета Х-59»,

– повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Варто зазначити, що напередодні росіяни також втратили два свої літаки.

На відео є ненормативна лексика:

Коротко про ситуацію на фронті

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 82 бойові зіткнення. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 104 авіаційних ударів, здійснив 169 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населеними пунктами. Є поранені та загиблі серед мирного населення.

А в Оперативному командуванні «Захід» повідомили, що, ймовірно, надихнувшись Авдіївкою, окупанти спробували піти в наступ на Запорізькому напрямку, але безуспішно, втративши в результаті 18 одиниць техніки, з яких 3 танки, а також 70 одиниць особового складу. Ще 80 було поранено. За підсумками рашисти відступили.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктам управління, 4 артилерійським засобам, 4 складам боєприпасів та 1 станції радіоелектронної боротьби.

Втрати ворога на ранок 18 лютого 2024 року

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення до сьогодні такі:

особового складу ‒ близько 402430 (+1080 за минулу добу) осіб;

танків ‒ 6487 (+11) одиниць:

бойових броньованих машин ‒ 12198 (+53) одиниць;

артилерійських систем – 9709 (+40) одиниць;

засоби ППО ‒ 674 (+3) одиниці;

літаків – 335 (+3) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7449 (+36);

крилатих ракет ‒ 1898 (+2);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12736 (+2) одиниці;

спеціальна техніка ‒ 1540 (+7).

Дані уточнюються.