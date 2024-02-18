Новости Одессы и Одесской области

Война, день 725: минус еще одна вражеская «сушка»

Война, день 725: минус еще одна вражеская «сушка»

Сегодня, в воскресенье, 18 февраля 2024 года, начались семьсот двадцать пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Противник продолжает использовать тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары по территории Украины, но и сам несет весьма существенные потери.

Рашисты снова обстреляли Херсон

Накануне оккупанты снова атаковали Херсон и область. Есть жертва и пострадавшие.

«За минувшие сутки противник совершил 39 обстрелов, выпустив 131 снаряд, с применением артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, танков и беспилотников. По городу Херсону враг направил 21 снаряд»,

– отметил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В результате обстрелов погиб один человек, еще восемь гражданских получили ранения. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы, учебное заведение и типографию, а также медицинское учреждение.

Российский истребитель «успешно вернулся» на базу

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 18 февраля российские оккупационные войска снова атаковали 6 зенитными управляемыми ракетами С-300, 3 крылатыми ракетами Х-22, управляемой авиационной ракетой Х-59 и 14-ю ударными беспилотниками типа «Shahed».

В итоге наши силы противовоздушной обороны сбили 12 «шахедов» и одну управляемую авиационную ракету Х-59 в пределах Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областей.

Успехи ПВО ВСУ

А уже около 6:00 утра воины воздушного командования «Восток» успешно приземлили очередной российский самолет – истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении.

«У московитов снова «потёр нет». Сегодня, около 6:00, еще один Су-34 «успешно вернулся» на базу! Также есть в активе 12 сбитых «шахедов» и авиационная ракета Х-59»,

– сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Стоит отметить, что накануне россияне также потеряли два своих самолета.

На видео присутствует ненормативная лексика:

Коротко о ситуации на фронте

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. Всего враг нанес 13 ракетных и 104 авиационных ударов, совершил 169 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

А в Оперативном командовании «Запад» сообщили, что, вероятно, вдохновившись Авдеевкой, оккупанты попытались пойти в наступление на Запорожском направлении, но безуспешно, потеряв в итоге 18 единиц техники, из которых 3 танка, а также 70 единиц личного состава. Еще 80 были ранены. По итогу рашисты отступили.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления, 4 артиллерийским средствам, 4 складам боеприпасов и 1 станции радиоэлектронной борьбы.

Потери врага на утро 18 февраля 2024

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по сегодняшний день таковы:

  • личного состава  ‒ около 402430 (+1080 за прошедшие сутки) человек;
  • танков ‒ 6487 (+11) единиц:
  • боевых бронированных машин ‒ 12198 (+53) единиц;
  • артиллерийских систем – 9709 (+40) единиц;
  • средства ПВО ‒ 674 (+3) единицы;
  • самолетов – 335 (+3) единицы;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 7449 (+36);
  • крылатых ракет ‒ 1898 (+2);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12736 (+2) единицы;
  • специальная техника ‒ 1540 (+7).

Потери врага на утро 18 февраля 2024

Данные уточняются.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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