Война, день 725: минус еще одна вражеская «сушка»

Сегодня, в воскресенье, 18 февраля 2024 года, начались семьсот двадцать пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Противник продолжает использовать тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары по территории Украины, но и сам несет весьма существенные потери.
Рашисты снова обстреляли Херсон
Накануне оккупанты снова атаковали Херсон и область. Есть жертва и пострадавшие.
«За минувшие сутки противник совершил 39 обстрелов, выпустив 131 снаряд, с применением артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, танков и беспилотников. По городу Херсону враг направил 21 снаряд»,
– отметил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
В результате обстрелов погиб один человек, еще восемь гражданских получили ранения. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы, учебное заведение и типографию, а также медицинское учреждение.
Российский истребитель «успешно вернулся» на базу
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 18 февраля российские оккупационные войска снова атаковали 6 зенитными управляемыми ракетами С-300, 3 крылатыми ракетами Х-22, управляемой авиационной ракетой Х-59 и 14-ю ударными беспилотниками типа «Shahed».
В итоге наши силы противовоздушной обороны сбили 12 «шахедов» и одну управляемую авиационную ракету Х-59 в пределах Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областей.
А уже около 6:00 утра воины воздушного командования «Восток» успешно приземлили очередной российский самолет – истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении.
«У московитов снова «потёр нет». Сегодня, около 6:00, еще один Су-34 «успешно вернулся» на базу! Также есть в активе 12 сбитых «шахедов» и авиационная ракета Х-59»,
– сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Стоит отметить, что накануне россияне также потеряли два своих самолета.
На видео присутствует ненормативная лексика:
Коротко о ситуации на фронте
По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. Всего враг нанес 13 ракетных и 104 авиационных ударов, совершил 169 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.
А в Оперативном командовании «Запад» сообщили, что, вероятно, вдохновившись Авдеевкой, оккупанты попытались пойти в наступление на Запорожском направлении, но безуспешно, потеряв в итоге 18 единиц техники, из которых 3 танка, а также 70 единиц личного состава. Еще 80 были ранены. По итогу рашисты отступили.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления, 4 артиллерийским средствам, 4 складам боеприпасов и 1 станции радиоэлектронной борьбы.
Потери врага на утро 18 февраля 2024
Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по сегодняшний день таковы:
- личного состава ‒ около 402430 (+1080 за прошедшие сутки) человек;
- танков ‒ 6487 (+11) единиц:
- боевых бронированных машин ‒ 12198 (+53) единиц;
- артиллерийских систем – 9709 (+40) единиц;
- средства ПВО ‒ 674 (+3) единицы;
- самолетов – 335 (+3) единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 7449 (+36);
- крылатых ракет ‒ 1898 (+2);
- автомобильной техники и автоцистерн – 12736 (+2) единицы;
- специальная техника ‒ 1540 (+7).
Данные уточняются.