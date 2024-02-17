Після нічної атаки «шахедів» на Одесу у повітря потрапив отруйний газ

За даними екологів, у ніч на 10 лютого 2024 року, коли ворог вкотре атакував Одесу та Одеську область ударними безпілотниками, сталася велика пожежа, внаслідок якої стався викид у повітря майже 16 тонн токсичної речовини – діоксиду вуглецю.
Про це йдеться у повідомленні Держекоінспекції Південно-Західного округу.
«Російські війська в ніч проти 10 лютого тричі атакували Одеську область ударними безпілотниками. Уламками одного із збитих дронів пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури, що спричинило займання даху складського приміщення.
Загальна площа пожежі 200 квадратних метрів, маса викидів діоксиду вуглецю, які потрапили в атмосферне повітря, майже 16 тонн»,
– йдеться у повідомленні.
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Як повідомляється, екоінспектори розрахували суму збитків, завданих навколишньому середовищу – він становив 48,2 тис. гривень.
Інформація про наслідки атаки передана до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, завданих довкіллю внаслідок збройної агресії.
Нагадаємо, в ніч на 10 лютого російські окупанти в черговий раз атакували Україну ударними безпілотниками типу «шахед».
Під час першої хвилі атаки над Одесою збили всі 9 «шахедів», але уламки одного із збитих дронів пошкодили технічну споруду припортової інфраструктури.
Другу та третю хвилі атак ворог направив на припортову інфраструктуру Подунав’я. Тут сили протиповітряної оборони знищили 12 дронів. Безпілотники потрапили до припортових об’єктів, а також пошкодили громадянську інфраструктуру Ізмаїла та Ізмаїльського району.