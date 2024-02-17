Після нічної атаки «шахедів» на Одесу у повітря потрапив отруйний газ

І знову у нас музичні вихідні. Події охоплюють весь спектр жанрів, від класики у лютеранській Кірсі до епатажних майже оголених Хамерманів.

Дмитра Федоровича Терзі знають усі, хто хоч трохи цікавиться культурним життям Одеси та Одеської області. Багато хто бував у нього в гостях на всіляких виставках, концертах і зустрічах у Всеукраїнському центрі болгарської культури в Одесі, директором якого він є вже багато років. Хоча для нього це радше не посада — хіба можна бути директором рідного дому? От господарем і хранителем — так!

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