Підсумки нічного повітряного бою

У ніч на 19 квітня 2025 року російські окупанти завдали удару по Україні ракетами наземного, повітряного базування та ударними безпілотниками (БпЛА).

За попередніми даними Повітряних сил, Сили оборони виявили 95 засобів повітряного нападу противника, а саме 8 ракет різних типів та 87 ударних БпЛА, зокрема:

3 балістичні ракети «Іскандер-М»;

2 протикорабельні ракети «Онікс»;

3 протирадіолокаційні ракети Х-31П;

87 ударних БпЛА типу Shahed і дронів-імітацій інших типів.

Наша авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи успішно знищили 33 «шахеди» на сході, півночі та півдні країни. Ще 36 ворожих безпілотників-імітацій були втрачено радіолокаційно (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Запоріжжя.

За даними Повітряного командування «Південь», у ніч на 19 квітня 2025 року протиповітряною обороною півдня України було знищено 11 ворожих ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.

Також вночі російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Одещині. Ворог застосував ракети наземного та повітряного базування, зокрема:

3 балістичні ракети «Іскандер-М»;

2 протикорабельні ракети «Онікс»;

3 протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Ракети запускалися з території тимчасово окупованого Криму.

Внаслідок ворожої атаки постраждала Одещина.

За минулу добу, 18 квітня, було знищено один розвідувальний БпЛА «Supercam», а також чотири ударні дрони, серед яких три «Молнія» та один «Ланцет».

Нагадаємо, Прокуратура Одеської області розпочала розслідування за фактами ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Одеської області ввечері 18 квітня 2025 року

Ситуація на фронті: окупанти хочуть знищити Сіверськ

За інформацією Генштабу ЗСУ, загалом за минулу добу зафіксовано 162 бойові зіткнення. Російські загарбники завдали 5 ракетних та 103 авіаційних ударів, застосували 17 ракет і скинули 174 керовані авіаційні бомби. Крім того, залучили для ураження 2855 дронів-камікадзе та здійснили 6237 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 109 із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Угроїди, Тур’я, Краснопілля, Петрушівка, Мала Рибиця Сумської області; Зелене Поле, Мирне, Новопілля Донецької області; Гуляйполе, Малинівка, Новоданилівка, Магдалинівка, Степногірськ Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири пункти управління, дев’ять артилерійських систем, станцію радіоелектронної боротьби та засіб протиповітряної оборони противника.

У ЗСУ також зазначили, що окупанти нарощують кількість штурмів на Сіверському напрямку. Загарбники «роздратовані» тим, що українські військові вже понад три роки утримують ці позиції, і хочуть знищити місто Сіверськ Донецької області.

«Ворог активно працює по прилеглих мирних населених пунктах КАБами, шахедами, по великих містах, зокрема Слов’янську, Краматорську – це просто терор», – заявив командир взводу 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Степан Барна.

Коротко про втрати ворога

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників склали 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили:

14 танків;

9 бойових броньованих машин;

70 артилерійських систем;

одну РСЗВ;

три засоби ППО;

111 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

три ракети;

208 одиниць автомобільної техніки та важку вогнеметну систему російських окупантів.

Фото УНІАН