Итоги ночного воздушного боя

В ночь на 19 апреля 2025 года российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами наземного, воздушного базирования и ударными беспилотниками (БпЛА).

По предварительным данным Воздушных сил, Силы обороны обнаружили 95 средств воздушного нападения противника, а именно 8 ракет разных типов и 87 ударных БпЛА, в частности:

3 баллистических ракеты «Искандер-М»;

2 противокорабельные ракеты «Оникс»;

3 противорадиолокационные ракеты Х-31П;

87 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов других типов.

Наша авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы успешно сбили 33 «шахеда» на востоке, севере и юге страны. Еще 36 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Харьковщина, Сумщина, Донетчина и Запорожье.

По данным Воздушного командования «Юг», в ночь на 19 апреля 2025 года противовоздушной обороной юга Украины сбиты 11 вражеских ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

Также ночью российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Одесщине. Враг применил ракеты наземного и воздушного базирования, в частности:

3 баллистических ракеты «Искандер-М»;

2 противокорабельные ракеты «Оникс»;

3 противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Ракеты враг пускал с территории временно оккупированного Крыма.

В результате вражеской атаки пострадала Одесщина.

За прошедшие сутки, 18 апреля, уничтожен один разведывательный БПЛА «Supercam», а также четыре ударных дрона, из которых три «Молния» и один «Ланцет».

Напомним, Прокуратура Одесской области начала расследование по результатам ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Одесской области вечером 18 апреля 2025 года

Ситуация на фронте: оккупанты хотят уничтожить Северск

По информации Генштаба ВСУ, в целом за прошедшие сутки зафиксировано 162 боевых столкновения. Российские захватчики нанесли 5 ракетных и 103 авиационных ударов, применили 17 ракет и сбросили 174 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 2855 дронов-камикадзе и произвели 6237 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 109 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Угроиды, Турья, Краснополье, Петрушевка, Малая Рыбица Сумской области; Зеленое Поле, Мирное, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Малиновка, Новоданиловка, Магдалиновка, Степногорск Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления, девять артиллерийских систем, станцию радиоэлектронной борьбы и средство противовоздушной обороны противника.

В ВСУ также отметили, что увеличивают количество штурмов на Северском направлении. Оккупанты «раздражены» тем, что украинские военные уже более трех лет держат эти позиции и хотят уничтожить город Северск Донецкой области.

«Враг активно работает по прилегающим мирным населенным пунктам КАБами, шахедами, по крупным городам в частности Славянске, Краматорске, это просто террор», – заявил командир взвода 10 отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Степан Барна.

Коротко о вражеских потерях

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили:

14 танков;

9 боевых бронированных машин;

70 артиллерийских систем;

одну РСЗО;

три средства ПВО;

111 БпЛА оперативно-тактического уровня;

три ракеты;

208 единиц автомобильной техники и тяжелую огнеметную систему российских оккупантов.

Фото УНИАН