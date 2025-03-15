Ворог знову атакував енергооб’єкти України

За повідомленням ДТЕК, цієї ночі російські агресори вчергове масово атакували енергетичні об’єкти компанії у Дніпропетровській та Одеській областях.

У результаті частина мешканців Дніпропетровської та Одеської областей залишилися без світла.

«Пошкодження суттєві. Енергетики працюють на місцях для відновлення електроенергії», – зазначають у ДТЕК.

Крім того, цієї ночі окупанти атакували залізничну енергетичну інфраструктуру «Укрзалізниці».

Компанія-перевізник повідомила, що внаслідок атаки знеструмлено ділянки залізниці у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

«На знеструмлені ділянки вже виведено перші резервні тепловози, затримки поїздів мінімальні», – йдеться у повідомленні.

Також можливі зміни у русі приміських поїздів.

В небі над Україною збито 130 ворожих безпілотників

За інформацією Повітряних сил, у ніч на 15 березня 2025 року противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Курської області РФ та 178 ударними дронами (БпЛА) типу Shahed і безпілотниками-імітаціями різних типів з Орла, Міллерово, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська РФ, а також мису Чауда в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено сбиття 130 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

38 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

У результаті російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

А в Повітряному командуванні «Південь» уточнюють: у ніч на 15 березня 2025 року протиповітряною обороною півдня України збито 24 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» і безпілотників інших типів, з яких 21 – в Одеській області.

За минулу добу, 14 березня, знищено два розвідувальних БпЛА «ZALA» та один ударний «Ланцет».

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаудару із застосуванням керованих авіабомб (КАБів).

Про гарячий напрямок фронту і втрати ворога

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на різних напрямках фронту зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Вчора російські загарбники завдали один ракетний і 93 авіаційних удари, застосували дві ракети та скинули 145 керованих авіаційних бомб. Крім цього, вони залучили для ураження 2402 дрони-камікадзе і здійснили 5406 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема у районах населених пунктів Велика Писарівка Сумської області; Гранів, Козача Лопань Харківської області; Гуляйполе, Залізничне, Новопілля, Новоандріївка Запорізької області; Гродівка, Новопавлівка, Покровськ, Мирноград Донецької області; Херсон, Томарине, Козаче Херсонської області.

За минулу добу авіація ракетних військ і артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, а також засіб протиповітряної оборони противника.

Найгарячішим, як і раніше, залишається Покровський напрямок, де за минулу добу наші захисники зупинили 43 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Водяне Друге, Свиридонівка, Луч, Покровськ, Котлине, Котлярівка, Андріївка, Богданівка, Тарасівка, Гродівка, Лісівка, Новопавлівка, Сергіївка та Удачне.

На Курському напрямку за минулу добу сталося 20 бойових зіткнень. Ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 232 артилерійських обстрілів, зокрема три – з реактивних систем залпового вогню.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили:

два танки;

15 бойових броньованих машин;

28 артилерійських систем;

одну РСЗВ;

97 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

102 одиниці автомобільної техніки.

Більше подробиць про втрати ворога з початку війни в інфографіці:

Коротко про важливе

ЄС продовжить постачати зброю Україні навіть у разі тимчасового перемир’я

Країни Європейського Союзу продовжуватимуть озброювати Україну навіть за досягнення 30-денного припинення вогню, щоб посилити її позиції на переговорах і запобігти можливій новій атаці Росії, пише DW.

Перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ, яке відбудеться 17 березня, європейські дипломати підтвердили намір підтримувати Україну.

«Ми прагнемо забезпечити Україні сильну переговорну позицію, щоб вона могла відмовитися від невигідної угоди і вибрати найбільш зручний момент для діалогу», – заявив один із дипломатів у Брюсселі.

Інший представник ЄС наголосив: «Навіть якщо в боях настане пауза, Україна має стати «сталевим дикобразом».

На майбутньому засіданні глави МЗС країн ЄС обговорять ситуацію з припиненням вогню, а до дискусії через відеозв’язок приєднається український міністр Андрій Сибіга.

Росія не оточила тисячі військових ЗСУ в Курській області

Американський президент Дональд Трамп збрехав, заявивши, що росіяни нібито оточили тисячі військових ЗСУ в Курській області, цитує видання Forbes УНІАН.

«Це брехня», – заявив Кригсфоршер, оператор українських безпілотників, який брав участь у боях під Курськом.

«Наша команда добре розуміє ситуацію в Курську», – зазначив Татаригамі, засновник аналітичної групи Frontelligence Insight. «Оточених немає».

Трамп, хибно заявивши про оточення тисяч українців, фактично повторює позицію путіна напередодні можливих переговорів про припинення вогню. Але в Курській області вже немає багатотисячного українського війська. Вони залишили це місце кілька днів тому, незважаючи на твердження путіна.

«Розумно покладатися на дані розвідки, – радить Татаригамі, – а не на слова путіна».

Бундестаг схвалить додаткову допомогу Україні

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що правлячі партії – ХДС/ХСС, СДПН і «Зелені» – домовилися про виділення ще 3 млрд євро на озброєння України в рамках переговорів про розширення фінансування інфраструктури та оборони, передає DW.

Крім того, політичні сили підтримали створення спеціального інфраструктурного фонду на 500 млрд євро і послаблення «боргового гальма» для збільшення оборонних витрат, що вимагатиме змін у законодавстві ФРН.

Екс-канцлер Олаф Шольц підтвердив, що у разі схвалення цього пакета в парламенті він готовий виділити додаткові кошти на підтримку України.

18 березня Бундестаг розгляне ці пропозиції, але для їх ухвалення знадобиться підтримка двох третин депутатів як у Бундестазі, так і в Бундесраті.

Фото ілюстративне, 24 канал