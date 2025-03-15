Враг снова атаковал энергообъекты Украины

По сообщению ДТЭК, этой ночью российские агрессоры в очередной раз массированно атаковали энергетические объекты компании в Днепропетровской и Одесской областях.

В результате часть жителей Днепропетровской и Одесской областей остались без света.

«Повреждения существенные. Энергетики работают на местах для восстановления электроэнергии», – отмечают в ДТЭК.

Кроме того, этой ночью оккупанты атаковали ночью железнодорожную энергетическую инфраструктуру «Укрзалізниці».

Компания-перевозчик сообщала, что в результате атаки обесточены участки железной дороги в Днепропетровской и Запорожской областях.

«На обесточенные участки уже выведены первые резервные тепловозы, задержки поездов минимальны», – говорится в сообщении.

Также возможны изменения в движении пригородных поездов.

В небе над Украиной сбито 130 вражеских беспилотников

По информации Воздушных сил, в ночь на 15 марта 2025 года противник атаковал двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Курской области РФ и 178 ударными дронами (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из Орла, Миллерово, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска РФ, а также мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 130-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

38 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Днепропетровщина, Харьковщина, Одесщина, Сумщина, Черниговщина и Киевщина.

А в Воздушном командовании «Юг» уточняют: в ночь на 15 марта 2025 года противовоздушной обороной юга Украины сбиты 24 вражеских ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотники других типов, из которых 21 – в Одесской области.

За прошедшие сутки, 14 марта, уничтожены два разведывательных БпЛА «ZALA» и один ударный «Ланцет».

На Херсонском направлении враг нанес авиаудар с применением управляемых авиабомб (КАБов).

О горячем направлении фронта и потерях врага

По официальным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на разных направлениях фронта зафиксировано 149 боевых столкновений.

Вчера российские захватчики нанесли один ракетный и 93 авиационных удара, применили две ракеты и сбросили 145 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, они привлекли для поражения 2402 дрона-камикадзе и совершили 5406 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Большая Писаревка Сумской области; Гранов, Казачья Лопань Харьковской области; Гуляйполе, Железнодорожное, Новополье, Новоандреевка Запорожской области; Гродовка, Новопавловка, Покровск, Мирноград Донецкой области; Херсон, Томарино, Казачье Херсонской области.

За минувшие сутки авиация ракетных войск и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, а также средство противовоздушной обороны противника.

Наиболее горячим по-прежнему остается Полкровское направление, где за минувшие сутки наши защитники остановили 43 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Водяное Второе, Свиридоновка, Луч, Покровск, Котлино, Котляровка, Андреевка, Богдановка, Тарасовка, Гродовка, Лисовка, Новопавловка, Сергеевка и Удачное.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 20 боеприкосновений. Враг нанес 19 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 232 артиллерийских обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили:

два танка;

15 боевых бронированных машин;

28 артиллерийских систем;

одну РСЗО;

97 БпЛА оперативно-тактического уровня;

102 единицы автомобильной техники.

Больше подробностей о потерях врага с начала войны в инфографике:

Информация обновляется…

Фото иллюстративное, 24 канал