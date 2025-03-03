Сварка в Овальному кабінеті може прискорити зустріч Трампа і Путіна

Через сварку президента США Трампа з президентом України Зеленським американський лідер може раніше зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, ніж планувалося до цього. Такий сценарій в адміністрації США обговорюють «за закритими дверима», пише CNN.

Зазначається, що в Москві тим часом зростає оптимізм з приводу того, що через конфлікт між президентами України та США переговори про припинення війни можуть відійти на другий план на користь потенційно вигідних економічних угод між США та Росією.

Видання повідомляє, що наразі триває підготовка до другого раунду переговорів між американською та російською делегаціями, який «може відбутися найближчим часом, можливо, також в одній із країн Перської затоки».

Видання зазначає, що те, що відбувається, схоже на набагато більше, ніж просто бізнес, – «це фундаментальний перезапуск відносин між США і Росією»:

«Зближення з Кремлем ставить під загрозу відносини США з їхніми традиційними союзниками, залишаючи Європу наодинці з наслідками радикального розвороту у світовій політиці Вашингтона».

Підсумки саміту щодо України в Лондоні

2 березня в Лондоні відбувся саміт європейських лідерів щодо України. Прем’єр Британії Кір Стармер під час відкриття саміту повідомив, що група європейських лідерів працюватиме з Україною над планом припинення бойових дій, а потім обговорить це зі США.

Після саміту він заявив, що Британія посилить обороноздатність України і відправить туди свій контингент у разі досягнення миру. Крім того, Стармер про нову угоду, яка дає змогу Україні використовувати 1,6 мільярда фунтів стерлінгів експортного фінансування Великої Британії для придбання ще 5 тисяч ракет ППО.

«Це буде життєво важливо для захисту критичної інфраструктури та зміцнення України», – зазначив він.

Також Стармер заявив, що Велика Британія готова захищати мир в Україні, і це включатиме «чоботи на землі» і «літаки в повітрі».

Офіс президента України за підсумками саміту в Лондоні зазначив, що залучення механізмів Північноатлантичного договору розглядають як одну з гарантій безпеки та посилення української армії.

Володимир Зеленський, їдучи з Лондона, знову заявив, що припинення вогню неможливе без «надійних гарантій безпеки, у яких буде впевнений народ» України.

Наслідки повітряної атаки 3 березня

У ніч на 3 березня 2025 року ворог атакував Україну 83 ударними БпЛА, повідомили в Повітряних силах.

На ранок підтверджено збиття 46-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.

31 ворожий безпілотник-імітатор – локально втрачено.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Коротко про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 109 бойових зіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 18 атак агресора в бік населених пунктів Тарасівка, Луч, Покровськ, Котлине, Вдале, Котлярівка, Андріївка, Водяне Друге та Улакли.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне та Скудне.

На Курському напрямку минулої доби наші захисники відбили 30 атак противника. Ворог завдав 444 артилерійських обстріли, з них 12 – з реактивних систем залпового вогню.

Втрати ворога на ранок 3 березня 2025 року

Учора ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, одну радіолокаційну станцію та чотири артилерійські системи противника.

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1350 осіб.

Також українські воїни знешкодили: